شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت على كل المدن والمحافظات، وبداية من اليوم الأربعاء نشهد حالة تامة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف شاهين، اليوم لمصراوي، أن سمات الـ72 ساعة المقبلة تتمثل في انخفاض جديد في الحراة خلال فترات الليل، حيث تصل لـ9 إلى 10 على شمال البلاد والقاهرة و9 درجات على جنوب البلاد.

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وتابع: درجات الحرارة على القاهرة تسجل اليوم 21 - 10، حيث ترتفع خلال ساعات النهار بنسب تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات.

وأوضح أنه مع بداية حالة الاستقرار من المتوقع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر بشكل كثيف، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ناصحا قائدي المركبات توخي الحذر والقيادة بهدوء، مع قلة مستوى الرؤية الأفقية.

ونصح شاهين، المواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرا للفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.