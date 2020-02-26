مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على الرئيس الأسبق حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

نكس مجلس النواب أعلامه حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عملاً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020.

وكان مجلس النواب قد نعى خلال جلسته العامة أمس وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه، كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية ، وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية.

كما تقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته.​