محافظ الإسكندرية يحيل طاقم طوارئ مستشفى القباري للتحقيق- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طاقم استقبال الطوارئ بمستشفى القباري التخصصي غرب المدينة، للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ للمستشفى، اليوم الأربعاء، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وبنك الدم، ووحدة العلاج الكيماوي بقسم الأورام، ووحدة الغسيل الكلوي.

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ووجه "الشريف" مدير المستشفى بعدم إرهاق مرضى الفشل الكلوي بدفع تكاليف التحاليل المطلوبة منهم شهريًا والتزام المستشفى بإجرائها في المواعيد المحددة لها، والتأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية الطوارئ.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجرى التواصل مع مديرية الشئون الصحية، لتوفير كافة احتياجات المستشفى من الكوادر الطبية وفرق التمريض والمعدات والأجهزة اللازمة، طالما كان هناك احتياج حقيقي لها- بحسب قوله.

وأكد المحافظ أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضي، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات.