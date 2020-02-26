نائب عراقي: الخلافات السياسية ما زالت تعيق منح الثقة لحكومة علاوي

أكد النائب في البرلمان العراقي عن تيار "الحكمة"، علي البديري، اليوم الأربعاء، أن الخلافات السياسية ما زالت تعيق منح الثقة في البرلمان لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال البديري لـقناة : "حتى اللحظة، فإن الخلافات بين الكتل السياسية كبيرة جدا، وهذا ما يعيق الاتفاق على منحه الثقة"، مبينا أن

"علاوي يريد اختيار كابينيته الوزارية بنفسه، بينما تصر بعض الكتل السياسية على أن تكون الترشيحات من قبلها".

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وأضاف أن "اجتماعات ستعقد اليوم بين كتل شيعية وسنية وكردية حول الاتفاق على منح الثقة لعلاوي، وإذا ما تم الاتفاق

في اجتماعات اليوم، فإن علاوي سيحصل على ثقة البرلمان في أول جلسة".

ويوم أمس حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، من وجود مخطط لإفشال منح الثقة لحكومته نتيجة اختياره وزراء مستقلين ونزيهين، وأضاف أن المخطط يشمل دفع مبالغ للنواب وجعل التصويت سريا.

ودعا رئيس وزراء العراق المكلف علاوي الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.