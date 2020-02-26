روسيا: تركيا تساعد مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا

اتهمت السلطات الروسية تركيا، الأربعاء، بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا، وذلك وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

أشارت "إنترفاكس" إلى أن هذا الاتهام صدر عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف.

تأتي التصريحات الروسية بعد يومين من كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن جنديين تركيين قُتلا في ليبيا، حيث تدعم القوات التركية حكومة السراج.

وتقدم تركيا دعما عسكريا لحكومة السراج، وتحاول التصدي لتقدم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يحاول تخليص العاصمة من سيطرة الميليشيات الإرهابية.

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وفي العام الماضي، وقّعت تركيا وحكومة السراج اتفاقا للتعاون العسكري، وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من قوات تقاتل في سوريا متحالفة معها إلى ليبيا.

ورغم تأكيد تركيا أن قواتها

لا تقاتل في ليبيا، بل تساعد حكومة السراج في عملية التنسيق، اعترف أردوغان، السبت الماضي، بسقوط عدد من القتلى للقوات التابعة لتركيا في ليبيا.

وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، إن الجيش أسقط طائرة تركية مسيرة.

ويوم الأحد الماضي، قال الجيش الوطني الليبي إنه قتل 16 جنديا تركيا في الأسابيع الماضية.

وكانت القوى العالمية اتفقت، خلال قمة في برلين الشهر الماضي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية في ليبيا، تمهيدًا لحل سياسي للأزمة.