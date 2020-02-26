تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لتكون بذلك الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرمطلع.
كانت وزارة الصحة البرازيلية أشارت في وقت سابق إلى الاشتباه في إصابة شخص بالفيروس بعد عودته من شمال إيطاليافي الأسبوع الماضي، حيث جرى إخضاعه للفحص والرعاية الصحية في مستشفى بساو باولو، بعد أن ظهرت عليه أعراض الحمى.
ويتعلق الأمر بمواطن برازيلي (61 سنة) كان في رحلة عمل إلى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، حيث يتفشى الفيروس هناك.
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