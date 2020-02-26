استشمارات بقيمة 1.25 مليار في "جوجل الروسي"

استحوذ الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في إطار تحالف مع مستثمرين دوليين،على سندات بقيمة 1.25 مليار دولار طرحها عملاق الإنترنت الروسي "ياندكس"، الذي يوصف بـ"جوجل الروسي".
وقال رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميتريف، إن تحالفا من المستثمرينالدوليين بقيادة الصندوق اشترى سندات طرحتها شركة "ياندكس" (yandex)، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب في شركات الابتكار الروسية.
وطرحت "ياندكس" الثلاثاء سندات بقيمة 1.25 مليار دولار قابلة للتداول حتى العام 2025، وبموجب شروط الطرح سيتم تحويل السندات إلى أسهم من الفئة الممتازة.
وشركة "ياندكس" شأنها شأن "غوغل" الأمريكية اكبر محرك روسي للبحث، فقد بدأت في أواخر التسعينيات بصفحتها " yandex.ru "، وأخذت تتطور حتى أصبحت عملاقا تكنولوجيا ضخما.
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