إصابة عدد من العمال جراء انفجار لغم في الحسكة السورية

أعلنت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الأربعاء، أن لغمًا أرضيًا انفجر في آلية تابعة لشركة كهرباء الحسكة شمال شرق البلاد، ما أدى إلى إصابة عدد من العمال.
وأوضحت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أن الآلية التي رافقتها الشرطة العسكرية الروسية كانت تقل عاملين بالشركة للقيام بمهمة إصلاح خط كهرباء فيمحيط بلدة أبو راسين.
وأضافت الشركة في بيان أن إصابات العاملين بسيطة وأنهم يتلقون الإسعافات، بينما كانت الأضرار بالغة في الآلية.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عدد العاملين المصابين 3.
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