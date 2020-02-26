اليونان: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا "باطل"

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، انتهاكًا للقانون الدولي.. محذرًا من أنها تشكل تهديدًا لدول أخرى في المنطقة، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
هامش القمة الرابعة لمجلس التعاون رفيع المستوى بين بلغاريا واليونان ونقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.
ووصف ميتسوتاكيس الاتفاقية بأنها "باطلة" ولا يترتب عليها أثر قانوني في ترسيم المنطقة البحرية، وذلك في تصريحات أدلى بها على
وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن الاتفاقية، على العكس، تشكل تهديدًا للدول المجاورة وتنتهك القانون الدولي، وتقوض الجهود التي تسعى إلى التوصل إلى حل بشأن الوضع في ليبيا.
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