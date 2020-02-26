سوريا: انفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق

ذكر مصدر أمني سوري إن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة انفجرت بمدينة قطنا بريف دمشق، اليوم الأربعاء، ماأسفر عن إصابة سائقها بجروح.
أعلن النبأ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية.
وكان شخص لقي مصرعه أمس الثلاثاء، وأُصيب اثنان بجروح بليغة في تفجير عبوتين ناسفتين قرب ملعب تشرين بالبرامكة، ومدخل نفق الأمويين بدمشق.
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