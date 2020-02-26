آخر جولات مفاوضات سد النهضة تصطدم بالطلب الإثيوبي

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طلبت أثيوبيا من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بسد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.

ونقلت “رويترز” عن بزونة تولشا، المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء في إثيوبيا: “طلبنا التأجيل لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور”.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان يومي الخميس والجمعة في واشنطن.

واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

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وقالت مصر وإثيوبيا والسودان يوم 31 يناير إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.

وذكرت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي أنها اتفقت على جدول لملء خزان السد على مراحل وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف، لكن هذه البلدان أشارت في بيان أنه لكن الدول الثلاث لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية بخصوص عدة نواحي تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات.