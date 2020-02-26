كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استجابة أوروبية منسقة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت مفوضةالصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، للصحفيين، بأنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي تنسيق استجاباتها لتفشي فيروس كورونا لتجنب الأساليب المختلفة.

وقالت "كيرياكيدس"، متحدثة في مؤتمر صحفي مشترك في روما مع وزير الصحة في إيطاليا، حيث حدثت زيادة حادة في عدد الإصابات بالفيروس المسببة لأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، إنه يتعين على الدول ألا تستسلم للذعر وأن الاتحاد الأوروبي سيصدر معلومات للمسافرين عن الفيروس، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت: "يتعين على جميع الدول الأعضاء إبلاغنا بخطط الاستعداد الخاصة بها. ينبغي تجنب الأساليب المختلفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي"، موضحة، أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مستعد لتنسيق الاستجابات.