كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن عن ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، أن شخصًا آخر يعاني من فيروس كورونا توفي في البلاد، كما ثبتت إصابة مواطن فرنسي سافر إلى منطقة لومباردي الإيطالية.

أصبحت فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد أن أصبحت إيطاليا المجاورة جبهة جديدة في المعركة العالمية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والذي قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، إنه من المحتمل أن يتحول إلى وباء، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال جيروم سالومون، مدير وزارة الصحة، إن وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عامًا والذي أدخل إلى المستشفى في باريس في حالة خطيرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء كانت واحدة من ثلاث حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفًا: "لسوء الحظ، مات خلال الليل".

سجلت فرنسا الآن 17 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي منذ تفشي المرض.