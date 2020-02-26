كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى.. إصابة أطفال بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين في لومباردي، بما في ذلك العاصمة المالية لإيطاليا، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفعت بين عشية وضحاها إلى 259 اليوم من 240 يوم الثلاثاء، مع أربعة أطفال، بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ، أصيبوا في أولى هذه الحالات في البلاد.

وحسب وكالة "رويترز"، تفاقم تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا، اليوم الأربعاء، حيث تم تأكيد أكثر من 30 حالة جديدة في المنطقتين الأكثر تضررًا، ووجد الأطفال أنهم أصيبوا بالمرض لأول مرة.

في فينيتو المجاورة، كان عدد الأشخاص الذين تأكد إصابتهم بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا 58، بزيادة قدرها 13 عن العدد السابق الذي أُعلن يوم الثلاثاء.

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ظل عدد القتلى من العدوى، الذي ظهر يوم الجمعة، دون تغيير عند 11. جميع الذين لقوا حتفهم حتى الآن كانوا كبار السن ومعظمهم يعانون من مشاكل صحية كامنة.

بعد ظهوره لأول مرة في إيطاليا في لومباردي وفينيتو، القوة الاقتصادية في البلاد، انتشر المرض الآن إلى سبع مناطق أخرى، بما في ذلك صقلية في أقصى الجنوب، حيث ارتفع إجمالي عدد الحالات على مستوى البلاد إلى 350 حالة.

أثبتت النتائج الإيجابية التي حققها الإيطاليون أو الأشخاص الذين زاروا شمال البلاد مؤخرًا في إسبانيا والنمسا وسويسرا وكرواتيا وفرنسا منذ نهاية الأسبوع، حيث أظهروا مدى انتشار المرض - الذي تم تحديده لأول مرة في الصين الشهر الماضي -.

في محاولة لوقف انتشار المرض، أغلقت السلطات المدارس والجامعات والمتاحف ودور السينما والمسارح في معظم أنحاء الشمال. نصحت العديد من الدول رعاياها بعدم زيارة شمال إيطاليا وأفاد أصحاب الفنادق عن موجة من الإلغاءات، مما يعرض صناعة السياحة المحلية للخطر.