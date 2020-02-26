كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى الهدوء بعد الاشتباكات الطائفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السلام في دلهي، اليوم الأربعاء، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الهندوس والأقلية المسلمة بسبب قانون الجنسية الذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل.

وصرح مودي، الذي كسر الصمت حيال العنف، إنه من المهم إعادة الهدوء إلى العاصمة التي يزيد عدد سكانها عن 18 مليون نسمة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "السلام والوئام أمران جوهريان في روحنا، وأناشد أخواتي وأخوات دلهي الحفاظ على السلام والإخاء في جميع الأوقات".

واندلع العنف الطائفي في أحد أحياء دلهي المختلطة، والذي تزامن مع زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند، بين الآلاف الذين تظاهروا ويعارضون قانون الجنسية الجديد الذي قدمته حكومة مودي القومية الهندوسية.

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وقتل 19 شخصًا على الأقل في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بشأن قانون الجنسية الجديد رغم وجود هدوء غريب، اليوم الاربعاء، في أعمال الشغب.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والكريات، لكنهم ناضلوا لتفريق حشود القاء الحجارة المتورطين في أعمال العنف التي خرجت عن نطاق السيطرة يوم الاثنين.

صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يتابع عن كثب الوضع في نيودلهي ويؤكد أنه ينبغي السماح للمتظاهرين بالاحتجاج بشكل سلمي وأن قوات الأمن يجب أن تتحلى بضبط النفس.

