دعت الجبهة النقابية في شركة “لاسامير”، إلى وقفة احتجاجية، يوم الاثنين المقبل، أمام المحكمة التجارية، في الدارالبيضاء.
وطالبت الجبهة النقابية في شركة “لاسامير” الدولة المغربية بتوضيح مستقبل صناعة تكرير النفط، كما دعتها إلى “المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها”.
وطالبت الجبهة المذكورة، في بيان لها، المحكمة التجارية، في الدارالبيضاء، بـ”حماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية”، وفقا لتعبيرها.
ودعت الجبهة النقابية في شركة “لاسامير”، السنديك إلى تمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الاجتماعية، فضلا عن “معالجة أوضاعهم المزرية”.
يشار إلى أن مستخدمي شركة “لا سامير” احتجوا، يوم الجمعة الماضي، أمام المدخل الرئيسي لشركة “لاسامير”.
كما أن الإنتاج في شركة “لاسامير” توقف بعد الحكم القضائي بالتصفية القضائية، في مارس 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر مستخدمو “لاسامير” يحتجون من جديد..مأساة عشرات الأسر متواصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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