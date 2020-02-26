نجوم مغاربة رفقة آخرين عرب في أوبريت “لا مستحيل”.. صدور الكليب الرسمي – فيديو

شارك الفنانون المغاربة، سعد لمجرد، وحاتم عمور، ونعمان بلعياشي، وأسماء لمنور، وعبد الفتاح الجريني، وجميلة بدوي، في أوبيريت “صناع الأمل”، إلى جانب عدد كبير من النجوم العرب الكبار، في رسالة تبعث الأمل، والتفاؤل.

وأشرف الفنان المغربي ريدوان على ألحان العمل، الذي رفع عنه الستار للمرة الأولى، يوم 20 فبراير الجاري، تزامنا مع حفل الدورة الثالثة من تظاهرة، صناع الأمل، فيما تم الإطلاق الرسمي للكليب، أمس الثلاثاء.

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ويرتقب أن يعمم عرض الكليب على قنوات عربية، إلى جانب موقع “يوتوب”، الذي يعتبر منصة رئيسية للأغاني في العالم كله.

وشارك في غناء الأوبريت إلى جانب الأسماء المغربية المذكورة، أسماء عربية متألقة، منهم صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ويارا، وفايز السعيد، وبلقيس فتحي، ومحمد عساف، ومحمد رمضان، ومايا دياب، وعبير نعمة، ونبيل شعيل، وآخرون.

وتهدف أوبيريت “صناع الأمل” إلى بعث رسالة أمل، وتفاؤل من على صنع التغيير الإيجابي للمجتمعات العربية.