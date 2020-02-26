“كورونا”..الفريق الاستقلالي يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة برلمانية لتطويق الخطر

قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في رسالة وجهها، اليوم الأربعاء، إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، إنه “يتابع باهتمام كبير، تطورات انتشار الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن فيروس كورونا الجديد، خصوصا بعد أن دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى اتخاذ الاستعدادات الوقائية الكافية لمحاربته”.

وأوضح الفريق الاستقلالي أنه إذا كانت بلادنا ولله الحمد، لم تسجل إلى حدود اليوم، أي إصابة بهذا الفيروس الخطير، بفضل يقظة مختلف السلطات العمومية المختصة”، فإنه يطلب عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة.

وأضاف الفريق البرلماني ذاته أن الهدف من الدعوة إلى الاجتماع، هو “تدارس الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، والاستعدادات العملية للتعامل مع أي حالة محتملة.”

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق، أنه اعتبارا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي، المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خصوصا أوربا، فإن المغرب قرر تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات، والموانئ الدولية، وذلك من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة، والحد من انتشار الفيروس في ببلادنا.

وطمأنت وزارة الصحة الرأي العام بأن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، قد تم تعزيزها، وأن نظام التشخيص الفيرولوجي، وعلاج المرضى المحتملين قد تمت أجرأته، وتفعيله.