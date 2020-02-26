ممثل مغربي شاب يتعرض للتعنيف في الشارع – فيديو

تعرض الممثل الشاب، جلال قريوا، لاعتداء من طرف شخص عنفه جسديا، ولفضيا، في أحد شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وكشف الممثل المغربي أنه تعرض لاعتداء، ليلة أول أمس الاثنين، في منطقة المعاريف بالدار البيضاء من طرف شخص مجهول، إذ فوجئ بهذا الأخير يضرب بقوة على سيارته، قبل أن يلوذ بالفرار، لكنه لحق به راجلا، فوجده في خلاف مع شخص آخر، ما جعله يرجح أن المعني بالأمر قد يكون تحت تأثير مخدر ما.

وحكى قريوا، في مقطع فيديو، أنه عندما لحق بالمعتدي عليه، سأله عن السبب وراء ما اقترفه، فرد عليه الأخير باعتداء لفظي، وجسدي، ما دفعه إلى التوجه إلى الأمن لتقديم شكاية في الموضوع.

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وشارك الممثل الشاب صورا لسيارته، التي ظهر من خلالها حجم التضرر من الاعتداء، الذي تعرض له.