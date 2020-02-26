شاب يضع حدا لحياته في الجديدة.. عثر عليه معلقا في شجرة وسط حديقة

أقدم شاب، يبلغ من العمر 29 سنة، صباح اليوم الأربعاء، على وضع حد لحياته في بحديقة محمد الخامس في الجديدة، وذلك في ظروف لا تزال غامضة.

مصادر محلية أشارت إلى أنه جثة الهالك عثر عليها معلقة في جدع شجرة، وسطة حديقة محمد الخامس في الجديدة حوالي الساعة الرابعة صباحا، ويجهل إلى حدود الساعة، سبب إقدامه على الانتحار.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية حلت فور علمها بالخبر في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ونُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في الجديدة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد ظروف، وملابسات الوفاة.