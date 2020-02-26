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سجلت وزارة الصحة، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم لحد الآن رصد 15 حالة محتملة بإصابة فيروس “كورونا”، بينما لم يتم رصد أية إصابة مؤكدة بالفيروس.
وبحسب منشور للوزارة الصحة، في صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك”، فإنه بعد إجراء تحاليل مخبرية على الحالات الـ15 المحتملة، تبين أنها غير مصابة بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة، نفت الأحد الماضي، صحة ما تردد عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا الجديد” لطالب من مهاجري جنوب الصحراء بالكلية المتعددة التخصصات في مدينة الناظور.
كما أعلنت قنصليات مغربية في عدد من مدن إيطاليا، الإثنين، عن تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجالية المغربية في البلد الأوروبي.
ونشرت هذه القنصليات أرقام هواتف كي يتصل بها المغاربة في إيطاليا، لمتابعة مستجدات أوضاعهم الصحية.
ويشار إلى أن إيطاليا تضم ثالث أكبر جالية مغربية بالخارج، بعد كل من فرنسا وإسبانيا.
وتجدر الإشارة ايضا، إلى أن الجارة الشرقية للمملكة، أعلنت، يوم أمس عن أول حالة إصابة بفيروس كرورنا على أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا بالمغرب.. وزارة الصحة: تسجيل 15 حالة محتملة تم استبعادها بعد إجراء التحاليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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