بعد تسلمها من دبي.. التحقيق لساعات مع “عائشة عياش” في ملف “حمزة مون بيبي”

بعد ترحيلها من الإمارات، وتسليمها للسلطات المغربية، أمس الثلاثاء، واجهت المصممة، عائشة عياش، مباشرة بعد وصولها إلى مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، المصممة سلطانة، إحدى المشتكيات المتضررات من حساب حمزة مون بيبي المثير للجدل.

وأفادت مصادر لـ”اليوم 24″، أن أول تحقيق مع عائشة عياش استمر لساعات متأخرة، وتم فيه الاستماع إليها، حول تورطها في ملف “حمزة مون بيبي”، قبل مواجهتها مع المصممة سلطانة، أولى المتضررات من الحساب المذكور.

وانضمت عائشة عياش للفنانة دنيا باطما، وشقيقتها ابتسام، المتهمتين، اللتين لم يصدر في حقهما بعد، الحكم الابتدائي في ملف “حمزة مون بيبي”، عكس 4 متهمين آخرين حكم عليهم بالحبس سنتين لكل واحد منهم.

وكانت السلطات المغربية قد أصدرت مذكرة بحث دولية، بعدما كانت عائشة عياش ممتنعة عن الدخول إلى المغرب، والبقاء في الإمارات، حيث ألقي عليها القبض، قبل حوالي أسبوع.