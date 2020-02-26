اتهام: احتالوا على أصحاب منازل وزوروا تصاريح بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد 4 أشخاص من كفر مندا وطمرة، نسبت إليهم تهمة استلام غرض بالاحتيال في ظروف خطيرة، التزوير عن قصد لاستلام غرض في ظروف خطيرة واستخدام مستند مزور بظروف خطيرة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الحديث يدور حول 4 أشخاص (41 و36 و48 عاما) من كفر مندا، وآخر (32 عاما) من طمرة، تآمروا بين العامين 2015- 2016 من أجل الاحتيال على أصحاب منازل في طمرة، شفاعمرو، سخنين، عبلين، كابول، والذين كانوا معنيين، لأسباب ودوافع مختلفة، بربط منازلهم بشبكة الكهرباء بشكل قانوني. وخلال ذلك، قام المتهمون بالتوجه إلى أصحاب المنازل وعرضوا عليهم، بموجب عروض كاذبة، ربط منازلهم بشبكة الكهرباء دون الحاجة لحصولهم على تراخيص بناء أو باستثناء من رخصة بناء موجودة مقابل دفع مبالغ مالية مختلفة، مع الإشارة إلى أنّ المتهمين لا توجد لديهم أي صلاحية أو قدرة تخوّلهم لربط المنازل بشبكة الكهرباء بشكل قانوني بدون الحصول على نموذج 4 من لجان التخطيط والبناء المحلية.

وتبين أن المتهمين جمعوا عشرات آلاف الشواقل من أصحاب المنازل، وزوروا تصاريح بناء ونماذج 4 وقدموها لشركة الكهرباء والتي قامت بدورها بربط البيوت لشبكة الكهرباء أو أنها بدأت بالعمل على ربط المنازل بالشبكة إلى أن كشفت عملية الاحتيال.

وذكر أن الحديث يدور حول عشرات أصحاب المنازل الذي تعرضوا للاحتيال من قبل المتهمين وبمبالغ مالية كبيرة.