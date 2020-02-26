مانشستر سيتي يستأنف ضد استبعاده من دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي قام باتخاذ خطوة رسمية، اليوم الأربعاء، في أعقاب استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 30 مليون يورو، بدعوى خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر سيتي قدم استئنافًا رسميًا في محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، ضد قرار يويفا.
ويستعد الفريق الإنجليزي لمواجهة مضيفه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريمييرليغ، برصيد 57 نقطة، متخلفا بفارق 22 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.
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