كورونا: ارتفاع عدد الإصابات خارج الصين ووفاة أول فرنسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن أول حالة وفاة لمواطن مصاب بـ"كورونا" وتسجيل 3 إصابات جديدة، وأعلنت السلطات الإيرانيّة اليوم الأربعاء عن تسجيل وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 وإصابة 139 آخرين.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بمحاولة إشاعة "الخوف" في إيران بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 19 شخصًا في الجمهورية الإسلامية.

وصرح روحاني في الاجتماع الأسبوعي للحكومة "لا ينبغي أن نسمح لأميركا بإضافة فيروس جديد إلى فيروس كورونا المستجد يدعى الخوف الشديد"، وذلك غداة اتهام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران بكتم معلومات بشأن تفشي الفيروس.

(أ ب)

وقال مصدر طبي عراقي، اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة حجرت على مئات العائدين من الصين وإيران، خوفا من حملهم لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العائدين سيخضعون لمراقبة لمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات إصابة بالفيروس، منها 4 في محافظة كركوك، وواحدة لطالب إيراني يدرس علوم دينية في النجف.

وقال ذات المصدر، إن "نحو 800 شخص عائد من إيران والصين على مدى الأسبوع الجاري تم حجرهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم خوفا من حملهم لفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 26 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

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وجاء ذلك في بيان، بثته وكالة الأنباء البحرينية، ذكرت فيه أن "العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي".

(أ ب)

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالات المصابة وصلت البحرين قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، منع دخول زوار من تسعة دول، تفشى فيها فايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه يُمنع دخول الزوار من دول "الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونغ كونغ، ماكو، إيران، العراق، لبنان، سوريا".

وأشارت إلى أن أي فلسطيني زار كل من "الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونغ كونغ، ماكو، إيران، العراق، لبنان، سوريا، ماليزيا، اليابان، تايلاند، تايوان، الفلبين، إيطاليا" سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وسجّلت البرازيل أوّل إصابة بفيروس كورونا لتكون الأولى بين دول أميركا اللاتينية.