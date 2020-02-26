- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع 3 عقود لعلاج 150 جريحا ومصابا في تعز وعدن والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلاً بمدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، في الرياض، اليوم, ثلاثة عقود مع عدة مستشفيات بمحافظتي عدن وتعز لعلاج 150 جريحًا ومصابًا في اليمن.
وأوضح الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين اليمنيين في الداخل اليمني، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.
وأشار المعلم، إلى أن الاتفاقية ستساعد - بمشيئة الله - في إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى من الإصابة للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منها 100 شخص في محافظة تعز ومديرياتها بالتعاون مع مستشفى البريهي ومستشفى الصفوة، وتقديم العلاج لـ 50 شخصًا آخر في محافظة عدن ومديرياتها بالتعاون مع مستشفى البريهي.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوقع 3 عقود لعلاج 150 جريحا ومصابا في تعز وعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.