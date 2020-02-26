ليبيا.. الجيش يدمر غرفة عمليات للمليشيا في طرابلس وخسائر في صفوف الأتراك

الأربعاء 26 فبراير 2020

قال مصدر عسكري ليبي إن المدفعية الموجهة التابعة للجيش الليبي استهدفت عدة مواقع، ليلة أمس الثلاثاء/الأربعاء، بمدينة طرابلس.



وأكد المصدر أن القصف أوقع خسائر بشرية ومادية بينها عناصر من المرتزقة التابعة لتركيا.

وبحسب النقيب سليمان الجارح، فإن المدفعية الموجهة استطاعت إصابة عدة أهداف تم رصدها مسبقا بوساطة الاستخبارات العسكرية، بينها مخازن أسلحة وغرفة عمليات تابعة للقوات التركية.

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ونقل موقع ”إرم نيوز“ عن الجارح قوله إن القصف استهدف غرفة عمليات بقاعدة معيتيقة تستعملها عناصر من الضباط والجنود الأتراك لتسيير عملياتها في طرابلس وإطلاق الطائرات المسيرة، مؤكدا مقتل أكثر من 10 عناصر بهذا القصف أغلبهم من القوات التركية.

وتابع أن القصف الثاني طال قاعدة أبي ستة البحرية، واستهدف سفينة شحن صغيرة قادمة من تركيا، موضحا أن القصف أصاب الحمولة التي أنزلتها السفينة بالكامل، كما قتل أكثر من 20 مسلحا بينهم 5 ليبيين والباقي من بين الأتراك والسوريين.

يشار إلى أن الجيش الليبي استهدف طوال الأسبوع الماضي عدة مواقع بالقصف المدفعي المباشر مؤكدا أن هذه الأهداف تعمل على زيادة القدرة العسكرية للميليشيات والمرتزقة في طرابلس، وتخرق الهدنة التي لا يزال الجيش يحترمها، كما تقوم المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بقصف عدة مواقع بوساطة الدبابات وتحاول استهداف قوات الجيش بالطيران التركي المسير