شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار عنيف يهز ميناء نشطون في المهرة والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 هز انفجار عنيف اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020 ميناء في محافظة المهرة شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن انفجارا عنيفا وقع في ميناء نشطون بالمهرة دون أن يخلف إصابات. تفاصيل أوفى لاحقا..

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