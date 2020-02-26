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شاهد.. أداء الصلاة على الرئيس الأسبق مبارك وبدء الجنازة العسكرية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

أدت أسرة الرئيس الراحل المصري الأسبق، حسني مبارك، صلاة الجنازة عليه بأحد المساجد، شرقي القاهرة، تلاها بدء الجنازة العسكرية، وسط حضور رسمي وشعبي.

 

وتوفي مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد نحو شهر من وعكة صحية وتدخل جراحي بأحد المستشفيات العسكرية شرقي القاهرة.

 

وبأكاليل من الورود ولافتات تحمل صورته، احتشد مئات المصريين أمام مسجد "المشير"، شرقي القاهرة، لوداع الرئيس الأسبق.

 

وداخل المسجد، لف جثمان الرئيس الأسبق بعلم بلاده، وسط تدافع من الكثيرين ممن أدوا الصلاة لحمل الجثمان وتدخل من الأمن.

وبجنازة عسكرية،  سيتم نقل جثمانه إلى مقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة بمشاركة وفود عربية وسفراء بعثات أجنبية.

 

وشهدت المنطقة وجودا أمنيا مكثفا، حيث تراص العشرات من العسكريين ورجال الأمن الذين سيشاركون بالجنازة على جانبي الطريق وكذلك في ساحة المسجد.

 

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وكان لافتا حضور العديد من الأطفال والنساء اللاتي دخل بعضهن في نوبة بكاء حزنا على موت الرئيس الأسبق وكذلك وجود العديد من الشباب في محيط المسجد.

 

ونعى قادة وملوك ورؤساء دول عربية وغربية الرئيس الأسبق، مؤكدين أنه أدى دورا مقدرا في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور بلاده على الصعيدين العربي والدولي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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