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اليمن.. مؤسسة وعي تختتم مقابلاتها مع المتقدمين لبرنامج القيادات السياسية بساحل حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

اختتمت مؤسسة وعي مساء يوم أمس الثلاثاء بمدينة المكلا المقابلات مع المتقدمين لبرنامج القيادات السياسية الشابة بساحل حضرموت، التي أجرتها لجنة متخصصة.

 

حيث تقدم نحو 138 شاب وشابة من مختلف مديريات حضرموت، يتم قبول من 15 الى 20 من المتقدمين، و تدريبهم على أيادي كوادر متخصصة لمدة ثلاثة أشهر.

 

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة وعي المهندس أبوبكر محمد الزبيدي أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي السياسي وبناء قدرات سياسية شابة ذات فكر حديث ومتطور تساهم في صنع القرار  وتتماشى مع عجلة التنمية السياسية، مؤكداً أن البرنامج يشمل حزمة من المعارف والمعلومات القيّمة في مجال السياسة تهدف إلى صقل المهارات والقدرات السياسية للشباب.

 

ومن المتوقع أن تبدأ مؤسسة وعي مقابلاتها مع المتقدمين في البرنامج من الشباب والشابات بوادي وصحراء حضرموت مطلع الأسبوع المقبل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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