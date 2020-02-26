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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الفرنسية تعلن عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة باريس، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد جراء المرض إلى حالتين.
وسجلت فرنسا، الثلاثاء، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصل عدد المصابين بالمرض إلى 17 حالة إصابة.
وقال جيروم سالومون، المدير العام للصحة إن أحد المصابين هو مواطن فرنسي كان قد أقام في وقت سابق في إقليم لومباردي الإيطالي، بينما حالة الإصابة الثانية لشابة صينية كانت قد عادت من الصين في مطلع شباط/فبراير الجاري.
وأضاف سالومون أن حالة المصابين الاثنين غير مثيرة للقلق، مشيرا إلى أنهما يخضعان للعلاج في أحد المستشفيات المتخصصة.
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