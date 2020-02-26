شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن أول حالة وفاة بسبب " كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

وأفاد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن الوفاة لفرنسي يبلغ من العمر 60 عامًا وتم اكتشاف إصابته بالفيروس الليلة الماضية فقط في مستشفى بباريس وكانت حالته حرجة جدا وتوفي خلال الليل.

وأضاف أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية بينهم الشخص المتوفى، ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 17.