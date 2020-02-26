شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع «مبارك» في جنازة عسكرية مهيبة والان نبدء بالتفاصيل

ودعت مصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش، والوزراء وكبار رجال الدولة. وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 26 فبراير 2020.

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