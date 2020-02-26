شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا كورونا في إيران إلى 19 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا. وأشارت الوكالة الألمانية وفق مصادرها اليوم إلى أن من بين الحالات التي فحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.

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