عاجل.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق مبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك .



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل قبل قليل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لحضور الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الأمس، وذلك حسبما أفادت قناة "صدى البلد"، في نبأ عاجل لها.

وبدأت في بعد ظهر الأربعاء، مراسم تشييع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

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وكانت عائلة الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك باشرت استعدادات دفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر

وشهد محيط مقابر اسرة الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، التي تقع في منطقة مصر الجديده ، تشديدات امنية مكثفة من قبل قوات الامن ورجال المرور استعدادًا لاستقبال جثمان حسني مبارك، عقب ظهر اليوم.

ويشهد اليوم الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.