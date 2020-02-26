يحدث الآن.. تشييع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

القاهرة - الخليج 365

بدأت في هذه الأثناء، بعد ظهر الأربعاء، مراسم تشييع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.



وكانت عائلة الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك باشرت استعدادات دفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر

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وشهد محيط مقابر اسرة الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، التي تقع في منطقة مصر الجديده ، تشديدات امنية مكثفة من قبل قوات الامن ورجال المرور استعدادًا لاستقبال جثمان حسني مبارك، عقب ظهر اليوم.

ويشهد اليوم الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

وانطق التشييع بجنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.