شكرا لقرائتكم علاوي: برلمان العراق سيصوت على أول حكومة مستقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر محمد علاوي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في العراق، أن البرلمان سيصوت الخميس على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر: "غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين"، مضيفاً أن الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته.

كما تابع قائلاً : "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع. إلى ذلك، اعتبر أن شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة.

الصدر يستبعد التأجيل

وفي الوقت الذي لا يزال من غير الواضح عدد المقاطعين لجلسة البرلمان الخميس، أو الرافضين تمرير تشكيلة علاوي، استبعد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر تأجيل أو إلغاء جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية.

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كما أكد حصول الحكومة القادمة على تواقيع أكثر من 180 نائباً حتى الآن وهو رقم كاف لتشكيل الحكومة

محمد علاوي(فرانس برس)

في المقابل، استبعد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري عقد الجلسة الخميس، لعدم قيام رئيس الوزراء المكلف بإرسال أسماء الوزراء إلى البرلمان حتى الآن.

يذكر أن علاوي كان تحدث الثلاثاء عن "مخطط" لإفشال تمرير حكومته عن طريق دفع مبالغ باهظة للنواب. وقال في تغريدة على تويتر: "هناك مخطط لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".

وتابع: "هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً"، مضيفا أنه "يأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

يأتي هذا في وقت لا يزال فيه المحتجون يتمسكون برفض علاوي، معتبرين أنه امتداد للأحزاب، ويطالبون بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.