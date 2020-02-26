لحظة تقديم «السيسي» العزاء لـ «علاء وجمال» والسيدة «سوزان مبارك»

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي جنازة الرئيس الأسبق لمصر ، محمد حسني مبارك . وقدم السيسي العزاء لأسرة الرئيس الأسبق ، حيث قدم العزاء لنجليه علاء وجمال ، وزوجته السيدة سوزان مبارك .

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