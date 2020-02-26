بث مباشر .. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

يقدم بثاً مباشراً للجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض. ويتقدم الجنازة كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور .

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