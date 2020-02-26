بدأت المراسم الرسمية لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.
مراسم تشييع جثمانه من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بمقابر الأسرة في المقطم.
ومن جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.
وأفاد مراسل صدى البلد بأن المدفعية ستطلق 21 طلقة عند وصول جنازة الرئيس الأسبق مبارك وفقا للتقاليد العسكرية لتشييع الجنازة
كانت هذه تفاصيل خبر المدفعية تستعد لإطلاق 21 طلقة .. «جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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