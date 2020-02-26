«سوزان مبارك» تتواجد بمسجد المشير .. والسيسي يتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق .. جمال وعلاء يحملون نعش والدهم الراحل

عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج " على مسئوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" لقطة للحظة دخول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مسجد المشير طنطاوى، وكان يحمل النعش نجلاه، وهتف المشيعون العديد من الهتافات مرددين " لا إله إلا الله، مبارك حبيب الله".

وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتقدم الجنازة وسيشع الرئيس الراحل إلى مثواه الاخير، موضحًا ان نجليّ الرئيس الراحل جمال وعلاء، وزوجته سوزان مبارك متواجدون داخل مسجد المشير طنطاوي.

ووجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، مضيفًا تقدير واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى على موافقته إقامة جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وتابع أن الرئاسة والقوات المسلحة هى من تتولى التجهيزات للجنازة العسكرية منذ مساء الأمس، بمسجد المشير طنطاوى للتم المراسم على أعلى مستوى.

وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.

تدافعا كبيرا بين المشاركين فى تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

واضاف الإعلامى أحمد موسى، إن هناك تدافعا كبيرا بين المشاركين فى تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، موضحًا أن المواطنين تأثروا وودعوا رئيسهم بالبكاء والهتافات.

وتابع الإعلامى أحمد موسى: أن الجنازة الشعبية والعسكرية ستنطلق بعد أربعين دقيقة من الآن، مؤكدًا أن التواجد الأمنى المكثف يعمل على تنظيم الجنازة العسكرية.

وأكد أحمد موسى أن هناك عددا كبيرا من كبار المسؤولين القدماء والحاليين يشاركون فى الجنازة العسكرية التى تقام للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إضافة إلى قادة الدول العربية.

وقال إن الدولة المصرية تكرم الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ، لأنه كان قائدًا ومقاتلًا وخدم كثيرًا جدًا الدولة فى مختلف المقاعد التى تولاها، سواء ضابط او قائدا للقوات الجوية او رئيسًا للجمهورية.