جمال مبارك يحمل جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي

ظهر جمال مبارك ابن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك وهو يحمل نعش والده داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس أثناء نقل الجثمان للصلاه عليه للتشييعه لمثواه الأخير.
انطلقت منذ قليل صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووصل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
وكشفت الجهات الأمنية استعداداتها لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده الجنازة، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.
و سادت علامات الحزن على وجوه كل من نجلي الرئيس، فضلًا على حالة الحزن الشديدة التي سيطرت على والدتهما سوزان مبارك.
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، لحضور صلاة الجنازة، وتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
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