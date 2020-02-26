بدء صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور السيسي

انطلقت منذ قليل صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووصل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكشفت الجهات الأمنية استعداداتها لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده الجنازة، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.

و سادت علامات الحزن على وجوه كل من نجلي الرئيس، فضلًا على حالة الحزن الشديدة التي سيطرت على والدتهما سوزان مبارك.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، لحضور صلاة الجنازة، وتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكانت سوزان مبارك قد تلقت العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قبل صلاة الجنازة المقررة بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ووصل رجل الأعمال محمد أبو العينين وليلي أبو هشيمة لمسجد المشير طنطاوي، للمشاركة في مراسم تشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك.

وقال مراسل برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر التليفزيون المصري، إن الحركة المرورية بجوار المنطقة الموجود بها مقابر أسرة مبارك تسير بشكل طبيعي، وتشهد سيولة مرورية كبيرة، حيث لم يغلق الأمن شوارع كثيرة، وبطريقة يسرت من حركة المرور.

Advertisements

وطالبت أسرة الرئيس الأسبق، سوزان وجمال، بمرافقة جثمان مبارك في الطائرة للمقابر.

وصباح اليوم الأربعاء، حرص العديد من محبي الرئيس الأسبق، على التوافد إلى مسجد المشير، ليلقوا النظرة الأخيرة على الرئيس الأسبق.

فيما رفع المتواجدين بمحيط المسجد، العديد من اللافتات التي ينعون من خلالها مبارك، معربين عن اسفهم الشديد لفقدان البطل الذي حمى مصر وشعبها، (حسب لافتاتهم).

وتنطلق الجنازة العسكرية صباح اليوم الأربعاء للرئيس الراحل، حيث أكدت القوات المسلحة أنه ابن من أبناء المؤسسة العسكرية، وأنه بطل من أبطال حرب أكتوبر.

حيث يشهد محيط مسجد المشير طناوي، إجراءات أمنية محكمة، استعدادًا لإقامة جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكانت قوات الشرطة العسكرية، قد استلمت مقابر أرض الجولف في منطقة مصر الجديدة، وذلك تمهيدًا لتشييع جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك اليوم الأربعاء.