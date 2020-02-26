بسبب جنازة مبارك.. قرار عاجل لـ «محافظ القاهرة»

ألغى خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي المقرر عقده، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقرر إقامتها ظهر اليوم.

يذكر أن اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، كان مقررا عقده اليوم، بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء.