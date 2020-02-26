ألغى خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي المقرر عقده، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقرر إقامتها ظهر اليوم.
يذكر أن اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، كان مقررا عقده اليوم، بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب جنازة مبارك.. قرار عاجل لـ «محافظ القاهرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.