"صور وأعلام".. تجمع المئات من محبي مبارك خارج مسجد المشير استعدادا لتشييع جثمانه





تجمع محبو الرئيس الأسبق حسنى مبارك خارج البوابة الرئيسية لمسجد المشير طنطاوي، استعدادا لتشييع جثمانه وحمل بعضهم صور الرئيس الراحل.

كما انتشر باعة الأعلام وصور للرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، بشوارع منطقة النزهة ومحيط مجمع الجلاء، وذلك قبل خروج جثمان الراحل مبارك، من المستشفى.

وشهد محيط المنطقة أعمال نظافة مكثفة بجميع الشوارع، كما تم نشر رجال المرور بتلك الشوارع وأمام بوابات المستشفي العسكرى.

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وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما بمستشفى الجلاء العسكرى، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر .

وشهدت المنطقة المحيطة بمجمع الجلاء الطبى، بالنزهة، تكثيف أمنى وانتشار لسيارات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، والمرور، وذلك قبل خروج جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذي توفى صباح أمس بمستشفى الجلاء العسكرى، وبالتزامن مع الاستعدادات لتشييع الجنازة

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020