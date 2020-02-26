الرئيس عون: حفر أول بئر نفطي سيؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني

اطلع ​الرئيس ميشال عون​ على الترتيبات المتخذة لاطلاق حفر اول بئر نفطي في ​المياه​ الاقليمية غدا، مؤكدا ان "هذا الحدث سوف يؤثر ايجابا على ​الاقتصاد​ الوطني ويحد من الانعكاسات السلبية عليه".

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