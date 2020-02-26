جعجع: التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية أزمة كورونا خجولة وبدائية

رأى رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا نستطيع التساهل البتة في موضوع "فيروس الكورونا"، معتبرا ان "التدابير التي اتخذتها ​وزارة الصحة​ منذ بداية ​الأزمة​ حتى الآن أقل ما يقال فيها إنها خجولة وبدائية.​​​​​​"​

وأشار إلى ان وباءً كـ"الكورونا" ينتشر كالبرق حيث ان دولة بحجم الصين وتقدمها العلمي وإمكانياتها الاقتصادية الهائلة لم تتمكن من احتوائه.، و​​​هذا يستدعي اتخاذ اقصى التدابير منذ اللحظة الأولى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب ان تكون المعابر البرية والجوية والبحرية مغلقة ومن دون خجل بوجه القادمين من الدول الأكثر إصابة بهذا الوباء على غرار الصين وايران وكوريا الجنوبية".