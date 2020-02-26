رأى رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا نستطيع التساهل البتة في موضوع "فيروس الكورونا"، معتبرا ان "التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية الأزمة حتى الآن أقل ما يقال فيها إنها خجولة وبدائية."
وأشار إلى ان وباءً كـ"الكورونا" ينتشر كالبرق حيث ان دولة بحجم الصين وتقدمها العلمي وإمكانياتها الاقتصادية الهائلة لم تتمكن من احتوائه.، وهذا يستدعي اتخاذ اقصى التدابير منذ اللحظة الأولى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب ان تكون المعابر البرية والجوية والبحرية مغلقة ومن دون خجل بوجه القادمين من الدول الأكثر إصابة بهذا الوباء على غرار الصين وايران وكوريا الجنوبية".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة منذ بداية أزمة كورونا خجولة وبدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.