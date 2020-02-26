الفرزلي: اللجان النيابية أقرت قانون تشريع زراعة القنب لأسباب طبية

أعلن نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ أن "​اللجان النيابية المشتركة​ أقرت قانون تشريع زراعة القنب "​الحشيشة​" لغاياتٍ طبيّة، وحولته الى الهيئة العامة لمجلس النواب"، مؤكدا أن "هذا الاقتراح أقر بأكثرية نيابية ويمكن أن نقول أنه وفقا لدراسة ماكينزي، هناك إمكانية مردود إقتصادي وجدوى إقتصادية هائلة للبنان من جراء هذه الزراعة".

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