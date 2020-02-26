جنبلاط: لنضع الخلافات السياسية جانبا ولتكن محاربة كورونا فرصة للتضامن

رأى رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الـcorona virus لا دين له ولا عرق .انه يخترق كل الحدود. هناك دول مجهزة اكثر من غيرها في ​الوقاية​ صحيح أما في ​لبنان​ فلنضع الخلافات السياسية جانبا ولتكن محاربة المرض فرصة للتضامن والتعاون بين فئات المجتمع والأحزاب وامتحان للدولة لتحسين وسائل المواجهة في كل القطاعات".

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