بري: القرار بشأن استحقاقات اليوروبوندز يجب أن يكون وطنيا غير خاضع للمزايدات

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، في تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أشار في اللقاء إلى أنّ القرار الّذي ينبغي اتخاذه بشأن استحقاقات "اليوروبوندز" يجب أن يكون قرارًا وطنيًّا غير خاضع للمزايدات والتباينات، مؤكّدًا أنّ أقدس المقدّسات ودائع الناس، تعبهم، جنى عمرهم، مستقبلهم ومستقبل أولادهم".

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